"Поддержим "Роскосмос"!" Жена Рогозина создаст фан-клуб госкорпорации

Жена генерального директора государственной корпорации Татьяна Рогозина заявила о создании фан-клуба "Роскосмоса". Причиной создания сообщества, по мнению Рогозиной, является возрастающее число информационных атак.
— Подтверждаю. Поддержим "Роскосмос"! Создадим свой фан-клуб! — написала Рогозина.
Кроме того, она поздравила прекрасную половину человечества с Международным женским днём.
Ранее Лайф писал о том, что в прошлом году в "Роскосмосе" пожаловались на информационную атаку. По мнению представителя пресс-службы, целью атаки была попытка придать госкорпорации образ должника и воспрепятствовать России вернуть лидирующие позиции в космосе.
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