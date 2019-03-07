"Поддержим "Роскосмос"!" Жена Рогозина создаст фан-клуб госкорпорации

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"Поддержим "Роскосмос"!" Жена Рогозина создаст фан-клуб госкорпорации

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Татьяна Рогозина. Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Она считает, что создание фан-клуба поможет сократить число постоянных инфоатак в отношении "Роскосмоса".

Жена генерального директора государственной корпорации Татьяна Рогозина заявила о создании фан-клуба "Роскосмоса". Причиной создания сообщества, по мнению Рогозиной, является возрастающее число информационных атак.

— Подтверждаю. Поддержим "Роскосмос"! Создадим свой фан-клуб! — написала Рогозина.

Кроме того, она поздравила прекрасную половину человечества с Международным женским днём.

Ранее Лайф писал о том, что в прошлом году в "Роскосмосе" пожаловались на информационную атаку. По мнению представителя пресс-службы, целью атаки была попытка придать госкорпорации образ должника и воспрепятствовать России вернуть лидирующие позиции в космосе.

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