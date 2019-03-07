Офицер и трое срочников украли платы с драгметаллами и получили сроки

В Калининградской области офицер и трое военнослужащих срочной службы украли платы с драгметаллами на сумму более двух миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Главного военного следственного управления СК РФ по Балтийскому флоту.

Следствием установлено, что в 2016 году старший лейтенант одной из войсковых частей предложил двум матросам срочной службы разукомплектовывать оборудование военной техники, вытаскивая из него платы, которые содержат в себе драгоценные металлы, чтобы офицер в дальнейшем их перепродавал.

— С августа 2016 года по апрель 2017-го вышеуказанные лица данными действиями причинили государству ущерб на сумму более 2,2 млн рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Старший лейтенант получил три года и два месяца лишения свободы, матросы получили два, полтора года лишения свободы и год условно соответственно.