"На вас сработала рамочка!" В московском метро необычно поздравили девушек

Когда девушки расплывались в улыбке, сотрудники подземки вручали им самые весенние цветы — тюльпаны.

Сотрудники Московского метрополитена необычным способом поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

По задумке девушка проходит через рамку металлоискателя, но в какой-то момент прибор начинает реагировать. Тогда сотрудники подземки просят их пройти через другую.

— На вас сработала рамочка! — сказал сотрудник метро.

Затем девушка проходит сквозь вторую рамку, и та снова начинает реагировать. Уже после этого раздаётся голос диктора, который делает представительницам женского пола комплименты: "Вы невероятно красивы сегодня", "Вы просто божественны", "Быть такой красивой — это преступление" и другие. Когда девушки расплывались в улыбке, им вручали тюльпаны.