VIP-ресторан на территории саратовского музея стал поводом для проверки

Прокурор региона выразил надежду на законное разрешение ситуации. Имена причастных к присвоению участка земли он называть не стал.

Следственное управление СКР по Саратовской области проводит проверку после того, как стало известно, что на земельном участке рядом с музеем Константина Федина в Саратове открыли кафе "Дом". Об этом заявил прокурор региона Сергей Филипенко на пресс-конференции.

— Проверка подтвердила наши опасения по поводу незаконности действий с данным земельным участком. К этому оказались причастны в том числе лица, замещавшие государственные должности Саратовской области, — приводит его слова News.ru.

По его словам, в прокуратуре надеются на законное решение. Имена причастных к передаче более одной тысячи квадратных метров земли под коммерческое строительство Филипенко называть не стал.