VIP-ресторан на территории саратовского музея стал поводом для проверки

Следственное управление СКР по Саратовской области проводит проверку после того, как стало известно, что на земельном участке рядом с музеем Константина Федина в Саратове открыли кафе "Дом". Об этом заявил прокурор региона Сергей Филипенко на пресс-конференции.
— Проверка подтвердила наши опасения по поводу незаконности действий с данным земельным участком. К этому оказались причастны в том числе лица, замещавшие государственные должности Саратовской области, — приводит его слова News.ru.
По его словам, в прокуратуре надеются на законное решение. Имена причастных к передаче более одной тысячи квадратных метров земли под коммерческое строительство Филипенко называть не стал.
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