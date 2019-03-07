"Дрыщ с весом мухи". Дацик рассказал о своём отношении к Нурмагомедову

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик, недавно вышедший из тюрьмы, назвал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова "дрыщом с весом мухи".
— Хабиб — дрыщ с весом мухи. Единственный из самых сильных нормальных бойцов остался Сергей Харитонов, — рассказал он в интервью YouTube-каналу "Разрешите вас перебить".
Также Рыжий Тарзан рассказал, что в поединке против Конора Макгрегора он болел за ирландского "рыжеборода", но знал, что победит Нурмагомедов.
Националист Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, вышел из изолятора "Кресты-2" в феврале нынешнего года.
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