"Дрыщ с весом мухи". Дацик рассказал о своём отношении к Нурмагомедову

По словам Рыжего Тарзана, в поединке между Хабибом и Конором Макгрегором он болел за ирландца.

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик, недавно вышедший из тюрьмы, назвал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова "дрыщом с весом мухи".

— Хабиб — дрыщ с весом мухи. Единственный из самых сильных нормальных бойцов остался Сергей Харитонов, — рассказал он в интервью YouTube-каналу "Разрешите вас перебить".

Также Рыжий Тарзан рассказал, что в поединке против Конора Макгрегора он болел за ирландского "рыжеборода", но знал, что победит Нурмагомедов.

Националист Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, вышел из изолятора "Кресты-2" в феврале нынешнего года.