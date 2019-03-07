"И смело". Сержант конной полиции рассказала Лайфу, как Путин держится в седле

По словам специалистов, президент отлично справился с конём, даже несмотря на плохое настроение у Уандервальса.

Старший сержант конной полиции Дарья Юсупова, которая каталась сегодня на лошадях рядом с президентом России Владимиром Путиным, рассказала Лайфу, как глава государства держался в седле. По словам девушки, российский лидер отлично справлялся, даже несмотря на то, что у его коня было плохое настроение.

— Он держался в седле очень хорошо и смело. Потому что лошадь была не в настроении. Но он справился с ней. Даже ездили рысью, — отметила Дарья Юсупова.

Как сообщал Лайф, в преддверии Международного женского дня президент России приехал в первый оперативный полк полиции, чтобы поздравить женщин-полицейских. В ответ дамы предложили главе государства прокатиться с ними верхом на коне, а также подарили подкову на счастье.

Отметим, в задачи батальона конной полиции Москвы входит работа в местах наибольшей концентрации иностранных туристов. Это в первую очередь ежедневное патрулирование 12 пешеходных улиц столицы, протяжённость которых составляет 15 километров. Кроме того, патрульные "туристической полиции" обеспечивают охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий.