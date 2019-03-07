"Он мне больше не нужен". Горе-мать отказалась от сына из-за плохой оценки

Женщина уехала, оставив мальчика на улице одного, после чего на него обратили внимание прохожие.

Жительница Китая решила отказаться от сына после того, как тот получил плохие оценки на экзамене. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина уехала, оставив мальчика на улице одного. Там на него обратили внимание прохожие.

В полиции мальчик рассказал, что родители бросили его из-за неудачного экзамена. После того как правоохранители связались с матерью, она им рассказала, что мальчик ей больше не нужен.

— Делайте с ним что хотите, можете меня даже осудить, — добавила женщина.

Сейчас подростка забрал его дядя. Любопытно, но из дома ребёнка выгнали за 81 балл из ста возможных. Мать рассчитывала, что он получит 95.