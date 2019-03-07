Путин согласился с идеей увековечить память Алфёрова

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение увековечить память учёного, Нобелевского лауреата по физике Жореса Алфёрова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Напомним, ранее заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что послание, содержащее идеи по увековечению памяти советского учёного, будет передано Владимиру Путину в четверг.
Жорес Алфёров умер 1 марта в возрасте 88 лет. Похороны вице-президента Российской академии наук прошли на кладбище в посёлке Комарово под Санкт-Петербургом. На церемонии прощания присутствовали не только родные и близкие, но и государственные деятели, а также коллеги-учёные.
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