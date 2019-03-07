Трезвее будут. В Сбербанке приглашённый бармен разрушил пирамиду из шампанского

Празднование Международного женского дня в офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте пошло не по плану после того, как построенная пирамида из шампанского обрушилась прямо на глазах у работников банка.

Выстраивал конструкцию специально приглашённый бармен. По замыслу организаторов, всё должно было пройти красиво и масштабно, а происходящее сопровождали звуки классической музыки, которую играл приглашённый оркестр.

Однако в какой-то момент бармен сделал что-то не так, и сначала разбился один, потом несколько, а потом и все оставшиеся стаканы. Любопытно, но зрелище сопровождалось аплодисментами и криками сотрудников.