Директор женевского автосалона назвал новый Aurus Limousine настоящим танком

Андрэ Хефти также подчеркнул, что российский автомобиль может легко конкурировать с Rolls Royce.

Директор Международного женевского автосалона Андрэ Хефти ознакомился с новым Aurus Limousine и назвал его "настоящим танком".

— Мне объяснили про машину. Она большая, но я считаю, что она будет очень хорошо продаваться в Европе. Эта машина будет интересна министрам и богатым людям, — сказал Хефти.

Он также согласился с тем, что авто может вполне конкурировать с Rolls Royce.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что на автосалоне в Швейцарии покажут бронированный лимузин Aurus Senat Limousine L700, а также его гражданскую версию — Aurus Senat S600.