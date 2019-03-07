Суд арестовал москвичку, заказавшую убийство экс-замминистра ЖКХ Подмосковья

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Суд арестовал москвичку, заказавшую убийство экс-замминистра ЖКХ Подмосковья

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Суд арестовал жительницу Москвы Елену Дудорову, которая подозревается в организации убийства бывшего заместителя министра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Журналисты также спросили у Дудоровой о её самочувствии и настроении.

— Елена, как ваше самочувствие? — спрашивают сотрудники СМИ.

— Отличное, — ответила подозреваемая.

— Настроение? — уточнили журналисты.

— Тоже, — ответила Дудорова.

Как сообщалось ранее, 43-летнюю безработную москвичку задержали 6 марта во время операции "Оперативное внедрение". Примечательно, что перед задержанием она передала 50 тысяч рублей за убийство Харитонова.

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