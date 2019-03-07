Учёные обнаружили связь между курением вейпов и сердечными приступами

Несмотря на то что табачный дым признан более опасным, испарения от электронных сигарет содержат в себе множество вредных веществ.

Американские медики установили, что курение электронных сигарет и вейпов в полтора раза чаще приводит к сердечным приступам, чем отказ от их употребления. Такой вывод был озвучен на ежегодной сессии Американской коллегии кардиологов в Вашингтоне.

— Собранные нами данные — самый настоящий сигнал тревоги для всех нас. Мы надеемся, что они заставят сообщество серьёзнее относиться к этой угрозе и начать активнее бороться с ней, — заявил представитель Университета Канзаса Мохиндер Виндхьял.

К исследованию проблемы вейпов и электронных сигарет учёных подтолкнула их возросшая в последние годы популярность. Несмотря на то что табачный дым признан более опасным, испарения от электронных сигарет содержат в себе множество вредных веществ.

Кроме того, медики смогли установить, что курение вейпов может сделать стенки артерий и вен более ломкими, что приведёт к развитию серьёзных проблем с сердцем.

В итоге учёные пришли к выводу о почти такой же опасности вейпов, как и от обычных сигарет. Добавим, участие в специальном мониторинговом проекте приняло более ста тысяч курильщиков.

— Надо признать, что любые формы курения связаны с негативными последствиями для здоровья человека, — подытожил Виндхьял.