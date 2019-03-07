Sony Pictures выпустила ещё один трейлер хоррора "Гори, гори ясно"

В трейлере инопланетный ребёнок, усыновлённый семьёй на Земле, начинает творить зло, которое ведёт к смерти людей, но его приёмная мать верит в то, что внутри него есть добро.

Sony Pictures Entertainment опубликовала ещё один трейлер хоррора "Гори, гори ясно". Ролик опубликован на официальном канале компании на YouTube.

В сюжете этого трейлера лежит история инопланетного ребёнка, которого усыновила семья на Земле. Он начинает творить зло, которое в конечном итоге ведёт к смерти людей. При этом приёмная мать верит, что внутри мальчика осталось добро. Выход киноленты ожидается в мае этого года.

Ранее был опубликован первый трейлер фильма. В нём снимаются Элизабет Бэнкс ("Голодные игры", "Идеальный голос"), Мередит Хагнер ("Подстава") и Дэвид Денман ("Могучие рейнджеры").