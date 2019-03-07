Умер научный руководитель НИИ имени Семашко Олег Щепин

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Умер научный руководитель НИИ имени Семашко Олег Щепин

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Фото: © Российская Академия Наук

На 87-м году жизни скончался научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Семашко Олег Щепин. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

— 7 марта 2019 года на 87-м году ушёл из жизни научный руководитель ФГБНУ "Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко", академик РАН, заслуженный деятель науки РФ ... Олег Прокопьевич Щепин, — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что Щепин был создателем научной школы в области социальной гигиены и организации здравоохранения.

В Минздраве выразили глубокие соболезнования родственникам, друзьям и коллегам академика.

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