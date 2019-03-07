Включая "Ночных охотников". Семь боевых вертолётов передали Минобороны

Речь идёт о транспортно-боевом вертолёте Ми-35М, учебно-боевом Ми-28УБ и главном ударном вертолёте Российской армии Ми-28Н, также именующемся "Ночной охотник".

Российский холдинг "Вертолёты России", являющийся дочерней компанией корпорации "Ростех", передал Министерству обороны РФ семь боевых вертолётов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

— Министерству обороны переданы два транспортно-боевых Ми-35М, два учебно-боевых Ми-28УБ и три Ми-28Н "Ночной охотник", — сообщили представители пресс-службы холдинга.

Многоцелевой ударный вертолёт Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения, десантирования и огневой поддержки сухопутных войск, а также перевозки грузов и эвакуации раненых. Ми-28УБ проектировали специально для того, чтобы обучать лётчиков, однако при проектировании авиаконструкторы сохранили все ударные возможности, что позволяет при необходимости использовать вертолёт для нанесения ударов по объектам. Ми-28Н (или просто "Ночной охотник") позволяет, кроме ночной охоты, уничтожать бронированную технику в условиях активных боевых действий. Также вертолёт способен совершать фигуры высшего пилотажа, такие как петля Нестерова.

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