Сербия одобрила строительство ветки "Турецкого потока" от Болгарии до Венгрии

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Сербия одобрила строительство ветки "Турецкого потока" от Болгарии до Венгрии

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Фото: © TurkStream

Правительство Сербии одобрило строительство ветки газопровода "Турецкий поток" от Болгарии до Венгрии. Об этом журналистам рассказал министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич.

В планах Белграда начать строительство в апреле текущего года.

Протяжённость новых мощностей составит 400 км, а мощность — 13,88 млрд кубометров в год.

Напомним, в начале февраля стало известно, что Болгария планирует продлить "Турецкий поток" до Сербии. Позже о желании "иметь более широкое сотрудничество" в работе над газопроводом заявила Греция.

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