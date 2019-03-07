Новый бюджетный кроссовер Skoda Kamiq может появиться в России

Как рассказали разработчики автомобиля, больше всего он подходит для европейских городов.

Недавно презентованный в Женеве компактный городской кроссовер Skoda Kamiq может в ближайшем будущем появиться в России. Подобное развитие событий, по крайней мере, не исключают в российском офисе Volkswagen Group.

— Kamiq — интересный автомобиль, мы думаем о его перспективах в России, но сейчас мы сфокусированы на Karoq, старт локализованного производства которого планируется этой осенью. Этот автомобиль очень подходит для России, он будет полноприводным, с линейкой мощных моторов. Возможно, в будущем мы привезём и эту модель, но обсуждение находится на ранних стадиях. Если это произойдет, то модель нужно будет локализовать, — рассказал порталу Autonews.ru Маркус Озегович.

Отметим, длина нового кроссовера от Skoda чуть более четырёх метров, ширина примерно 1,7 метра, высота — 1,5 метра. Разработчики предусмотрели установку целой линейки двигателей. Например, трёхцилиндровые моторы рабочим объёмом один литр мощностью 95 и 115 лошадиных сил. Самый мощный вариант — 150-сильная "турбочетвёрка" рабочим объёмом 1,5 литра. Ещё одни вариант — 1,6-литровый дизель мощностью 95 лошадиных сил. Трансмиссия также на выбор: шестиступенчатая "механика" или семидиапазонный "робот" с двумя сцеплениями.