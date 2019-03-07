Чтобы прокормить ребёнка. В Ростове заметили курьера "Яндекс.Еды" с коляской

Оказалось, что этим курьером является 18-летняя девушка, которая в одиночку растит маленького ребёнка.

В Ростове-на-Дону местные жители увидели девушку-курьера "Яндекс.Еды", которая доставляла еду вместе со своим ребёнком в коляске. Как сообщает издание 161.ru, этим курьером является 18-летняя Лада Королёва, она растит своего ребёнка одна.

Как выяснилось, девушка воспитывает ребёнка одна, потому что её мужа забрали в армию, а до этого он работал программистом и разнорабочим на стройке, в то время как Лада трудилась в супермаркете.

— Сейчас я получаю пособие на ребёнка 10 тысяч рублей, но этих денег не хватает. Просить помощи не хочу — считаю, что человек должен уметь обеспечивать себя сам. Работа в "Яндекс.Еде" приглянулась, потому что по времени удобно, — рассказала она.

В свою очередь в пресс-службе Delivery Club заявили, что "удивлены самоотверженностью" девушки, а также выразили готовность оказывать ей поддержку на протяжении ближайшего года.

— Во-первых, приглашаем присоединиться к команде курьеров Delivery Club. Во-вторых, вне зависимости от решения обещаем на ближайший год помочь с поиском няни или устройством ребёнка в ясли, а также покупкой детского питания, — рассказали Лайфу в пресс-службе организации.

Ранее пользователи социальных сетей обратили внимание на фотографию, на которой была запечатлена пара влюблённых курьеров "конкурирующих группировок" — "Яндекс.Еда" и Delivery Club. После того как снимок приобрёл популярность, стало известно, что Delivery Club оплатят паре перелёт и проживание, а "Яндекс.Еда" — посещение Лувра и Диснейленда.