Говорят, опасно. В Таиланде запретили делать селфи на фоне пролетающих самолётов

Местные власти считают, что попытки отдыхающих сделать снимки под приземляющимися воздушными судами могут негативно повлиять на безопасность полётов.

На таиландском острове Пхукет туристами запретили фотографироваться на фоне пролетающих над пляжем Май Као самолётов. Об этом сообщает газета The Nation.

Как отмечается, пляж очень популярен среди отдыхающих на Пхукете по причине того, что вплотную к нему расположена территория аэропорта, а именно взлётно-посадочная полоса.

— Мы хотим, чтобы доходы от туризма и авиационная безопасность мирно сосуществовали, — заявил заместитель директора воздушной гавани Вичит Каевсаитхиам после встречи с представителем губернатора провинции.

Май Као — самый длинный пляж на Пхукете, его длина составляет 11 километров. Сообщается, что пляж интересен не только самолётами, но и соседством с национальным парком, где гости острова могут насладиться местной природой.

Напомним, год назад в Таиланде запретили курить на пляжах.