В Москве появится ещё одна канатная дорога

Сооружение длиною 2,3 км позволит пассажирам сократить путь от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала" в пять-шесть раз.

Районы Москвы, разделённые Химкинским водохранилищем, свяжет между собой канатная дорога. Соглашение по её проектированию уже одобрено Градостроительно-земельной комиссией под руководством Сергея Собянина. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.

Отмечается, что сооружение длиною 2,3 км свяжет между собой Левобережный район, а также Северное и Южное Тушино. Таким образом, путь от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала" станет короче в пять-шесть раз.

Для удобства подхода к станциям планируется построить наземные пешеходные галереи. Пассажиропоток дороги в часы пик составит до двух с половиной тысяч человек.

Добавим, канатную дорогу планируется построить за счёт внебюджетных средств, а объём инвестиций составит не менее 3,16 миллиарда рублей.