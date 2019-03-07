Ганзя призвала Орешкина не быть "мальчиком для битья"

Читайте также

Ганзя призвала Орешкина не быть "мальчиком для битья"

42

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Государственной думы РФ Вера Ганзя, комментируя прерванное выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина, призвала его не быть "мальчиком для битья".

По словам депутата, ведомство должно быть "позубастее", а от Орешкина требовалось представить план развития экономики и ускорения темпа роста ВВП.

— В данном случае министр экономики — мальчик для битья, — заявила она в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина на правительственном часе. Сам Орешкин объяснил, что готовился к другой теме заседания, которую поменяли непосредственно перед началом правительственного часа.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×