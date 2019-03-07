Ганзя призвала Орешкина не быть "мальчиком для битья"

Депутат Государственной думы РФ Вера Ганзя, комментируя прерванное выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина, призвала его не быть "мальчиком для битья".

По словам депутата, ведомство должно быть "позубастее", а от Орешкина требовалось представить план развития экономики и ускорения темпа роста ВВП.

— В данном случае министр экономики — мальчик для битья, — заявила она в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина на правительственном часе. Сам Орешкин объяснил, что готовился к другой теме заседания, которую поменяли непосредственно перед началом правительственного часа.