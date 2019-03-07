"Окончательно окопались". Украинская журналистка признала интеграцию Крыма в РФ

Олеся Медведева отметила, что её не стали задерживать сотрудники ФСБ за песни на украинском языке в центре Севастополя.

Журналистка украинского портала "Страна.ua" Олеся Медведева отправилась в Крым, чтобы лично узнать, как живёт полуостров спустя пять лет после воссоединения с Россией. До 2014 года она часто бывала в Крыму и решила сравнить, что изменилось в лучшую или худшую сторону. Но свой репортаж Медведева начала ещё на территории своей страны и сразу же отметила плохое состояние украинских дорог по пути на полуостров. Аналогичным образом она оценила и контрольно-пропускной пункт с украинской стороны, сравнив его с российским пограничным пунктом.

— Россияне, конечно, окопались окончательно. У нас это какие-то хилые жёлто-голубые вагончики, а у них это как подобает на контрольно-пропускном пункте, — подытожила Олеся.

Буквально сразу она стала высказывать недовольство работой мобильного интернета и сотовой связи, заметив, что украинские мобильные операторы на полуострове не представлены. Как и украинские банки, и украинская валюта. Потому, как предупредила Медведева своих сограждан, отправляясь в Крым, необходимо заранее обменять гривны на рубли.

Во время поездки по Крыму журналистка развенчала миф о "притеснении" крымских татар на полуострове. Медведева подчеркнула, что за прошедшие пять лет в регионе было построено не менее пяти мечетей.

Другой миф был развеян уже в центре Севастополя, что якобы украинцев могут задержать или у них просто могут возникнуть неприятности в случае использования украинского языка. И в частности пения. Олеся Медведева исполнила отрывок украинской песни и отметила, что ФСБ её не "загребло".

— Недорабатывают. Куда вообще смотрят... женщина поёт украинские песни. Безнаказанно! — в шутку отметила журналистка.

А вот общение с местными жителями осталось за кадром репортажа, если оно вообще было. Ведь Медведева выразила опасение, что жители Крыма могут агрессивно отреагировать на вопросы о принадлежности полуострова.

В итоге, как отмечает Медведева, за пять лет Крым достаточно сильно интегрировался в состав России. На полуострове ходит российская валюта, регион живёт по российским законам и, как подчёркивает Медведева, практически на каждом столбе висят российские флаги. В то же время отмечает, что не согласна с этой интеграцией и продолжает считать полуостров украинским.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% голосовавших отдали голос за воссоединение полуострова с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".