Магаданский губернатор отправил чиновников штукатурить и красить дома

По словам главы региона, срыв строительства одного дома может отразиться на других объектах.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов призвал чиновников самостоятельно красить и штукатурить дома, в случае если их строительство будет вестись несвоевременно.

Глава региона был возмущён проведением работ по возведению здания технопарка "Кванториум" с отставанием графика. Ответственные за это чиновники не сумели вовремя определить подрядчика и выполнить поручения в установленные сроки.

— Начинайте набирать из сотрудников правительства штукатуров, моляров, плиточников, которые пойдут туда выполнять работы. Без конкурса, понятно вам? — заявил Носов.

По словам главы региона, срыв строительства одного дома может отразиться на строительстве других объектов.