Магаданский губернатор отправил чиновников штукатурить и красить дома

Губернатор Магаданской области Сергей Носов призвал чиновников самостоятельно красить и штукатурить дома, в случае если их строительство будет вестись несвоевременно.
Глава региона был возмущён проведением работ по возведению здания технопарка "Кванториум" с отставанием графика. Ответственные за это чиновники не сумели вовремя определить подрядчика и выполнить поручения в установленные сроки.
— Начинайте набирать из сотрудников правительства штукатуров, моляров, плиточников, которые пойдут туда выполнять работы. Без конкурса, понятно вам? — заявил Носов.
По словам главы региона, срыв строительства одного дома может отразиться на строительстве других объектов.
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