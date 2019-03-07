В Испании актрису обвинили в краже работы Пикассо

Работа художника принадлежала домработнице подозреваемой, которая жила и работала у неё более 50 лет.

В Мадриде начался судебный процесс по делу 88-летней итальянской актрисы Лючии Бозе, которую обвиняют в присвоении картины авторства художника Пабло Пикассо. Об этом сообщает издание ABC.

Сотрудникам прокуратуры стало известно, что картина принадлежала домработнице Бозе по имени Ремедиос Т.М., которая жила и работала у актрисы более 50 лет. О том, что картиной владела именно работница, свидетельствует дарственная подпись автора на задней стороне работы, которая гласит "Для Реме".

Как отмечается, Бозе присвоила картину себе после смерти домработницы и позже выставила её на аукцион, где стоимость работы испанского художника достигла почти 200 тысяч евро. Более того, после продажи работы актриса не передала деньги близким домработницы.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Румынии нашли похищенную картину Пикассо стоимостью 800 тысяч евро.