Российские авиакомпании подняли цены на авиабилеты накануне 8 Марта

Российские авиакомпании подняли цены на перелёты в Крым и Сочи в период с 8 по 10 марта. Это следует из информации из официальных сайтов перевозчиков и билетных агрегаторов.

Любопытно, но у "Аэрофлота" не осталось билетов экономкласса на полёт из Москвы в Симферополь, только бизнес. За перелёт туда-обратно пассажирам придётся выложить 60 тысяч рублей.

Дешевле всего билеты в Крым, они будут стоить около 10,5 тысячи рублей, столько предлагает заплатить авиакомпания Nordwind, а самый дорогой — "эконом" — 22 тысячи рублей от "Глобуса".

Чуть дороже самые доступные билеты стоят в Сочи. Так авиакомпания S7 предлагает билеты экономкласса за 14,6 тысячи рублей. Чуть больше "Уральские авиалинии" — 16,1 тысячи рублей. Дороже всех стоят билеты от авиакомпании "Россия" — 42 тысячи.