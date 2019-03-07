Месяц пытали мужчину. На Украине осудили четырёх экс-силовиков

Четыре экс-сотрудника Шевченковского районного отделения милиции Львова (с 2015 года — полиции) признаны виновными и получили уголовные сроки за незаконное удерживание 32-летнего жителя Львова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Мужчину бывшие сотрудники правоохранительных органов незаконно удерживали и пытали на протяжении декабря 2011 года. Их действия были квалифицированы как пытки и превышение полномочий.

Трое из них получили по пять лет колонии, ещё один — три года тюрьмы.