"Урал" выбил "Спартака" из Кубка России

Екатеринбургский "Урал" обыграл московский "Спартак" со счётом 1:0 во втором четвертьфинальном матче Кубка России по футболу и вышел в полуфинал турнира.
Победным стал гол Эрика Бикфалви, который смог поразить ворота Александра Селихова после дальнего удара. Отметим, что румынскому игроку уральцев помог рикошет от ноги Дениса Глушакова.
Таким образом, "Урал" смог одолеть красно-белых по сумме двух матчей. Добавим, что первая встреча завершилась со счётом 1:1. В полуфинале соперником "шмелей" станет тульский "Арсенал", который обыграл "Оренбург". В другой паре сойдутся "Краснодар" и "Локомотив".
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