В Чувашии осудили жителя, зарезавшего семейную пару на глазах у ребёнка

Девятилетняя девочка спряталась за диван и позже смогла дозвониться до своей старшей сестры.

В Чувашии осудили жителя деревни Малые Арабузи за убийство ножом семейной пары на глазах у их девятилетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как отмечается, в ночь с 15 на 16 октября 2018 года мужчина проник в дом односельчан и нанёс им удары ножом. Преступление он совершил на глазах у 9-летней дочери хозяев дома, которая спряталась за диван. Злоумышленник покинул дом, и девочка смогла утром дозвониться до своей старшей сестры, которая живёт отдельно.

Вскоре мужчину удалось задержать, после чего его поместили под стражу. Он рассказал, что в ту ночь зашёл в дом к соседям за сигаретами. Нож был найден в подполе дома убийцы.

— Ему назначено наказание в виде 18 лет 3 месяцев 10 дней с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года, — говорится в сообщении.

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