Гурцкая: Назвавший малоимущих пенсионеров "тунеядцами" должен уйти в отставку

Заслуженная артистка РФ, глава комиссии общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая заявила, что волгоградский депутат Гасан Набиев, назвавший малоимущих пенсионеров "тунеядцами и алкашами", должен уйти в отставку.

— Мне просто стыдно, что человек, обречённый высоким званием депутата, говорит такое. Он должен извиниться и уйти в отставку, — приводит её слова РИА "Новости".

Гурцкая отметила, что знает большое количество матерей детей-инвалидов, которые, "не щадя себя", всю жизнь разрывались между воспитанием детей и работой. При этом трудились они не за самую высокую зарплату, из-за чего "пенсия оказалась весьма скромна".

— Как язык повернётся назвать их тунеядцами? А люди, которые всю жизнь проработали в колхозах? А те, кто в лихие девяностые от зари до зари трудился, но им просто не оформляли документы? — рассуждает она.

Как писал ранее Лайф, волгоградский депутат Гасан Набиев на внеочередном заседании областной думы назвал тунеядцами и алкашами тех, у кого пенсия 8000 рублей. В дальнейшем стало известно, что высказывания депутата будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии партии "Единая Россия" по этике.