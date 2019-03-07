Международные резервы России выросли на $2,3 млрд за неделю

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Международные резервы России выросли на $2,3 млрд за неделю

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Фото: © Pixabay

В процентном соотношении рост составил 0,5%. Его обеспечили положительная курсовая переоценка и покупка иностранной валюты по бюджетному правилу.

Международные резервы России достигли отметки в $482,8 млрд, прибавив за неделю $2,3 млрд. Об этом сообщает Центральный банк РФ.

Регулятор отмечает, что в процентном соотношении рост составил 0,5%. Его обеспечили положительная курсовая переоценка и покупка иностранной валюты по бюджетному правилу.

Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, монетарного золота, резервной позиции в МВФ и специальных прав заимствования.

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