Сбербанк снизил ставку по вкладам в иностранной валюте

Сбербанк снизил процентные ставки по всей линейке вкладов в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Снижение составило от 0,04 п.п. до 0,5 п.п. для базовых и онлайн-вкладов в долларах соответственно. Снижение для владельцев премиальных пакетов составило 0,25 п.п. В евро ставки для владельцев аналогичных пакетов ("Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking) снизились на 0,14 п.п. и 0,50 п. п. соответственно.
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