Адвокат заявил, что Вышинскому инкриминируют чужие публикации 2014 года

Журналист выступал в качестве главного редактора сайта и публиковал материалы с пометкой об отказе нести за них ответственность.

Дело против руководителя сайта РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского сфабриковано. Об этом заявил Андрей Доманский в интервью канадской журналистке Еве Барлетт для публикации на сайте Mint Press.

Юрист подчеркнул, что Вышинского преследуют за эссе, опубликованные на его сайте, и сам журналист не был их автором и просто выступал главным редактором сайта.

— Они были опубликованы в разделе "Мнения" вместе с заявлением об отказе от ответственности за то, что мнение автора может отличаться от мнения редакции и что редакция не несёт ответственности за содержание, — сказал Доманский.

Он также обратил внимание, что очерки, попавшие в материалы суда, были опубликованы в 2014 году, а задержание прошло в 2018 году. За этот период, по его словам, "правительственные структуры и общественные организации проводили детальные проверки" и не нашли никаких нарушений.

Доманский добавил, что первое заседание суда по делу его подзащитного назначено на 26 марта.

Вчера стало известно, что апелляционный суд оставил Кирилла Вышинского под арестом до 4 апреля.