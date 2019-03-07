СМИ: Россия передаст в аренду Индии новую атомную подводную лодку

Официального подтверждения этой информации не поступало ни с индийской, ни с российской стороны.

Россия и Индия подписали межправительственное соглашение о передаче новой атомной подводной лодки в аренду индийской армии. Об этом сообщает издание Print со ссылкой на источники.

Издание Economic Times в свою очередь сообщило, что сумма сделки составит три миллиарда долларов. Лодка будет передана в аренду сроком от десяти лет, а её строительство будет завершено к 2025 году.

Официального подтверждения этой информации не поступало ни с индийской, ни с российской стороны.