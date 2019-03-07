"Тоже умею шутить". Луценко ответил на слова Тимошенко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ответил на шутку кандидата в президенты Незалежной, лидера партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко. Об этом сообщает ТСН.
Во время собственной пресс-конференции он показал постер из фильма "Сбрось маму с поезда".
— Я тоже умею шутить, — отметил Луценко.
Ранее Юлия Тимошенко прокомментировала сообщения о попытке подкупа другого претендента — Юрия Тимошенко, сравнив происходящее с фильмом "Тупой и ещё тупее". В качестве героев подразумевались Пётр Порошенко и Юрий Луценко.
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