На Украине сразу четыре кандидата отказались участвовать в выборах президента

На Украине сразу четыре кандидата отказались от участия в выборах президента страны.
Как заявил агентству УНИАН заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Украины Константин Хивренко, заявления были получены от Андрея Садового, Сергея Кривоноса, которые были сняты ранее с регистрации, а также Дмитрия Гнапа.
Ещё одним снявшимся стал Дмитрий Добродомов, который сообщил о своём решении на специальной пресс-конференции.
Отмечается, что Садовой, Кривонос и Добродомов сняли свои кандидатуры в пользу экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко. Регистрация Дмитрия Гнапа ещё не была снята.
Добавим, что накануне решение о снятии своей кандидатуры с выборов в пользу Гриценко принял первый заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.
Напомним, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.
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