На Украине сразу четыре кандидата отказались участвовать в выборах президента

Сразу три из них сделали это в пользу экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко.

На Украине сразу четыре кандидата отказались от участия в выборах президента страны.

Как заявил агентству УНИАН заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Украины Константин Хивренко, заявления были получены от Андрея Садового, Сергея Кривоноса, которые были сняты ранее с регистрации, а также Дмитрия Гнапа.

Ещё одним снявшимся стал Дмитрий Добродомов, который сообщил о своём решении на специальной пресс-конференции.

Отмечается, что Садовой, Кривонос и Добродомов сняли свои кандидатуры в пользу экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко. Регистрация Дмитрия Гнапа ещё не была снята.

Добавим, что накануне решение о снятии своей кандидатуры с выборов в пользу Гриценко принял первый заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.

Напомним, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.