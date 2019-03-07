Вена обвинила Киев в цензуре из-за запрета на въезд австрийскому журналисту

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что этот шаг несовместим с европейскими ценностями.

Австрия осуждает действия Украины после запрета журналисту австрийской телекомпании ORF Кристиану Вершюцу на въезд в страну. Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своём твиттере.

— Запрет на въезд для корреспондента ORF Кристиана Вершюца на Украину является неприемлемым в Европе актом цензуры. Мы осуждаем этот шаг, который полностью несовместим с европейскими основными ценностями, и призываем к немедленному снятию запрета, — написала Кнайсль.

Напомним, в декабре 2018 года Кристиан Вершюц заявил, что опасается за свою жизнь на Украине, и призвал правительство своей страны повлиять на украинские власти, которые строят препятствия для журналистской работы. Позже МИД поддержал репортёра.