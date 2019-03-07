Лайф восстановил хронологию событий в Твери, где девушка задохнулась из-за астмы

Девушку увезли в медицинское учреждение на такси, поскольку долгое время не могли дождаться кареты скорой помощи. Причиной этому стало отсутствие свободных бригад из-за их сокращения.

Жительница Твери 22-летняя Анастасия К., которая задохнулась из-за астмы так и не дождавшись скорой помощи, вызывала медиков со своего личного номера телефона 5 марта в 01:04. Вызов был передан бригаде через 1 час и 5 минут. Причиной этому стало отсутствие свободных бригад. Лайф восстановил хронологию событий.

Как рассказал нашей редакции источник в скорой помощи, вызов передавался так долго из-за того, что накануне, 4 марта, там были сокращены бригады.

— Бригада же к ним выехала только через 1 час 5 минут и прибыла на адрес в 02:15. Ехала бригада 6 минут, вызов бригада получила в 02:08. Поздно передали, потому что не было ни одной свободной машины, передали в первую освободившуюся бригаду, — говорит собеседник редакции.

Мать девушки решила, что на такси будет быстрее, и направилась не в больницу, а на подстанцию скорой помощи, откуда к ним должна была приехать бригада медиков.

— Они на такси уехали из дома, отбой скорой не давали, скорая приезжает в 2:15, а им никто не открывает. Они звонят диспетчеру направления, докладывают. Диспетчер распределения направлений звонит по номеру пациенту, а там ей отвечают, что звонившая девушка уже уехала в больницу сама. Скорая с адреса поехала по следующему вызову, разумеется, — продолжил он.

Через 10 минут, в 2:30, диспетчер решает перезвонить и набрала номер пациентки, но там на неё накричали.

— Одновременно с этим в 01:34 на пульт 112 поступил звонок от очевидца о том, что девушке с астмой нужна скорая по адресу подстанции скорой (куда мать на такси привезла девушку), а в 01:40 позвонил мужчина и тревожно спрашивал, куда ему везти срочно девушку с астмой, она задыхается! Ему в скорой ответили — скорее её в ближайшую больницу. — Это больница № 7. Он повёз её туда, там она в реанимации умерла, — резюмировал источник Лайфа.

Как рассказал таксист, который вёз мать с ребёнком, телеграм-каналу Life Shot, до больницы от дома ехать около пяти километров, а по дороге у девушки начался приступ.

— Я забрал маму и дочку. Сначала сказали, чтобы вёз в больницу. Туда ехать было километра четыре-пять. По дороге у неё начался приступ. Они говорят: "Давайте нам ближайшую станцию скорой помощи!" Приехали туда. Не знаем, как туда попасть. Машин не было. Видимо, все были на выезде. …Минут 15 там побыли, а потом её на скорой увезли в больницу", — сказал он.