Контактная группа по Донбассу согласовала "весеннее" перемирие

Как уточняется, новый режим прекращения огня вступит в силу с 01:01 (мск) 8 марта.

Участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе согласовали "весеннее" перемирие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел ДНР.

— Полпред ДНР (в контактной группе. — Прим. Лайфа) поприветствовала достижение консенсуса в согласовании даты и времени возобновления обязательств сторон по введению перемирия с 01:01 (мск) 8 марта 2019 года и подтвердила приверженность Донецкой Народной Республики соблюдению всеобъемлющего, безусловного режима прекращения огня, — отметили в заявлении.

Глава внешнеполитического ведомства и полномочный представитель ДНР в контактной группе Наталья Никонорова отметила, что получить согласие Киева на прекращение огня во многом удалось благодаря координаторам ОБСЕ.

При этом она выразила надежду, что принятое решение позволит миллионам людей "в тихой, мирной обстановке встретить праздники весны по обе стороны линии соприкосновения".

Как уточняет РИА "Новости", Народная милиция Луганской и Донецкой Народных Республик подтвердила готовность соблюдать объявленное перемирие.

Ранее депутат Верховной рады Украины Николай Скорик назвал два пути достижения мира в Донбассе.