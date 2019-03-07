В Тверской области осудили бывших полицейских за "крышевание" банды сутенёров

Суд Тверской области признал виновными бывших высокопоставленных сотрудников полиции за "крышевание" ОПГ, которая вовлекала девушек в занятие проституцией. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Заместитель начальника полиции МО МВД России "Кимрский" и старший оперуполномоченный уголовного розыска получили 5 лет и 3,5 года колонии строгого режима соответственно.
Отмечается, что на протяжении десяти лет с 2004 года на территории региона существовала организованная преступная группа, которая вовлекала женщин в занятие проституцией. Среди жертв были и несовершеннолетние. Всего — 11 человек.
Правоохранители знали о существовании группировки, однако не предпринимали усилий по противодействию ей, имея личную выгоду.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени