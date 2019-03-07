СМИ: Премьер Венгрии не исключил возможности раскола Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что Евросоюз может распасться, если страны Западной Европы будут продолжать навязывать остальным государствам сообщества политику поощрения иммиграции.
— Если вы заставите нас принять Глобальный договор ООН о миграции или решения Европейской комиссии, направленные на то, чтобы заставить нас принять их западную политику уступок, распад нельзя исключить, — заявил Орбан.
Он отметил, что Европа сможет жить как "клуб свободных стран", если Восточной Европе не будут "навязывать исламизацию".
Ранее Лайф писал о том, что Виктор Орбан отказал США в усилении давления на Россию.
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