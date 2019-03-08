"Мы всегда в долгу перед вами". Путин поздравил россиянок с 8 Марта — видео

Российский лидер отметил, что наши женщины успевают делать всё и на работе, и дома, при этом они остаются красивыми, яркими и очаровательными.

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём. В своём поздравлении глава государства отметил, что женщины успевают абсолютно всё, являются надёжными сотрудниками и ответственными руководителями, умеют учитывать самые тонкие нюансы и грамотно подходить к любому делу.

— Сегодня все мужчины спешат выразить вам своё восхищение и уважение, признаться в самых тёплых чувствах, сказать искреннее спасибо своим жёнам, мамам, бабушкам, сёстрам, дочерям, коллегам, — сказал российский лидер. — Мы знаем, что ваша душевная щедрость поистине безгранична. Да, она дарована вам природой. Но вы, дорогие женщины, в своём отношении к работе, к близким людям стократ приумножаете этот дар.

Глава государства особо отметил, что россиянки успевают всё и на работе, и дома, при этом они остаются красивыми, яркими, очаровательными. По словам Путина, женщины являются центром притяжения всей семьи, которую они объединяют любовью, способны вдохновить, поддержать, согреть и утешить.

— Вам дано пройти весь путь создания новой жизни — рождения ребёнка. Это великое счастье материнства, воспитания детей всегда преображает мир, наполняет его добротой, нежностью и милосердием, утверждает те традиционные ценности, которыми всегда была сильна Россия, — продолжил президент.

Российский лидер заметил, что мужчины "всегда в долгу перед вами" и это "касается каждого из нас и в целом всего государства, которое ещё многое обязано сделать". В первую очередь, отмечает Путин, для тех, кто отдаёт свои силы для того, чтобы поднять детей.

— Нам, мужчинам, скажем прямо, порой непросто быть достойными вас. Но мы будем к этому стремиться и делать всё, чтобы женщины чувствовали наше сильное, надёжное плечо, то, что мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам, — продолжил глава государства.

Президент также пожелал женщинам здоровья и счастья. Стоит добавить, что глава государства разослал некоторым россиянкам персональные открытки.