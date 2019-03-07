Плюшевая Земля Илона Маска останется на МКС

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Плюшевая Земля Илона Маска останется на МКС

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Фото: © Twitter / Anne McClain

Маленькая плюшевая игрушка в виде Земли, которая прибыла на Международную космическую станцию (МКС) на беспилотном корабле компании SpaceX, останется на станции до июля.

<p>Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/AstroAnnimal" target="_blank"><strong><ins>Anne McClain</ins></strong></a></p>

— Компания SpaceX решила оставить игрушку на МКС до прилёта пилотируемого корабля Dragon-2, намеченного на июль 2019 года, — цитирует РИА "Новости" источник из российской ракетно-космической отрасли, пожелавший не называть своего имени.

<p>Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/AstroAnnimal" target="_blank"><strong><ins>Anne McClain</ins></strong></a></p>

По его данным, маленькая Земля, которую Маск назвал "высокотехнологичным индикатором невесомости", вернётся на родину вместе с экипажем корабля Dragon-2.

Как сообщал Лайф, игрушка прибыла на МКС на беспилотном корабле Crew Dragon и уже побывала на борту российского корабля "Союз".

Напомним, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим кораблём Dragon 2 (Crew Dragon) состоялся 2 марта. На следующий день корабль пристыковался к МКС.

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