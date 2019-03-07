"В зубах принесут". Порошенко пообещал, что коррупционеры вернут деньги в бюджет

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что коррупционеры вернут все присвоенные деньги в бюджет страны.

— Никто от наказания за совершённое преступление, если оно доказано, не защитится. Деньги будут возвращены в бюджет. В зубах принесут, если взяли из бюджета деньги, — заявил Порошенко в эфире телеканала "Украина".

Президент Украины также подчеркнул, что у коррупционеров в стране нет никакой "политической крыши".

Напомним, ранее стало известно, что Незалежная может лишиться безвизового режима с ЕС и помощи от МВФ из-за коррупции среди государственных служащих. В организациях считают, что украинские власти не только не способствуют, но и, наоборот, мешают правоохранителям вести борьбу с незаконным обогащением.