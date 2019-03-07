Из-за статьи о "врагах России". Посла РФ вызвали в МИД Словакии

Ранее российское внешнеполитическое ведомство направило ноту в МИД Словакии по поводу публикации замминистра обороны Роберта Ондрейчака.

Министерство иностранных дел Словакии вызвало чрезвычайного и полномочного посла России Алексея Федотова из-за комментария посольства по поводу статьи о "врагах РФ", опубликованной в местной газете.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство направило ноту в МИД Словакии по поводу статьи замминистра обороны Роберта Ондрейчака.

Как уточняется, в публикации замглавы ведомства заявил, что в российских стратегических документах якобы упоминаются "враждебные" отношения с Западом, ЕС и НАТО.

В связи с этим российская сторона попросила зарубежных коллег уточнить, насколько предположение Ондрейчака отражает точку зрения властей Словакии.

Как сообщил Федотов, словацкий МИД дал ему понять, что мнение замглавы Минобороны не имеет ничего общего с позицией Братиславы.

— Мы сошлись в том, что и российская, и словацкая стороны считают необходимым всемерно сохранять нынешний уровень наших отношений, которые являются действительно партнёрскими, сохранять добрую атмосферу между нашими странами, — цитирует РИА "Новости" посла.