СМИ: Меркель отказалась проводить манёвры ВМС около Крыма по просьбе США

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась направить военные корабли страны через Керченский пролив по просьбе вице-президента США Майкла Пенса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что такое предложение было сделано 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности. Пенс попросил направить корабли ВМС Германии через Керченский пролив, чтобы продемонстрировать России "жёсткую позицию" Запада.

По данным агентства, Меркель отказалась проводить манёвры, сославшись на президента Украины Петра Порошенко, который считает такую меру недостаточной. От подобного предложения также отказались и в Правительстве Франции.