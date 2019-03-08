США планируют ввести новые санкции в отношении Венесуэлы

Новые санкции США будут направлены на финансовые институты Каракаса. Об этом рассказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс во время выступления в сенате.

— Будет больше санкций против финансовых институтов, которые выполняют распоряжения Мадуро, — цитирует Абрамса агентство Reuters.

При этом он также пообещал продолжать оказывать давление на президента Николаса Мадуро.

Вместе с тем он отметил, что уже сейчас приняты меры, позволившие лишить средств и виз его ближайшее окружение.

Как сообщал Лайф ранее, президент США Дональд Трамп 5 марта продлил действие ряда санкций, введённых в отношении лиц и организаций в рамках указа от 8 марта 2015 года о ситуации в Венесуэле.