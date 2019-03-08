Пустили больную на борт. Авиакомпанию EasyJet обвинили в смерти пассажирки

Сотрудников авиакомпании обвинили в халатности в связи с тем, что женщину пустили на борт, несмотря на то, что она сообщила, что подхватила тяжёлую инфекцию.

Членов экипажа самолёта EasyJet обвинили в халатности из-за смерти пассажирки. Об этом пишет Daily Mail.

Как уточняется, 64-летняя Энн скончалась во время перелёта из Лондона в Малагу (Испания. — Прим. Лайфа).

Сотрудников авиакомпании обвинили в халатности в связи с тем, что женщину пустили на борт, несмотря на то, что она сообщила, что подхватила тяжёлую инфекцию во время круиза и плохо себя чувствует.

Пассажир Джейкоб Роджерс сообщил, что ещё до посадки Энн рассказала ему и его девушке, что подхватила инфекцию во время круиза на Карибы.

Уже тогда дыхание женщины было "хриплым и свистящим", ему казалось, что "в её лёгких жидкость".

По его словам, когда самолёт снижался, женщина крепко спала. Стюардессы не стали проверять, пристёгнута ли она.

В процессе захода на снижение она сильно ударилась о спинку впереди стоящего сиденья. Пара попыталась привести её в чувство, однако пульса уже не было.

Девушка Роджерса раскритиковала компанию за безразличие её сотрудников.

— Энн предупредила о своей инфекции сотрудников аэропорта и авиакомпании минимум пять раз, проходя все пункты контроля. Если бы они проверили её ремень безопасности, если бы отодвинули голову от впереди стоящего кресла, то, возможно, этой смерти не случилось бы, — отметила она.