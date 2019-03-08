Неизвестные ворвались в частный дом в Подмосковье и убили одного из его хозяев

Четверо неизвестных ворвались в частный дом в Московской области и напали на семейную пару. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

— Четверо неизвестных проникли в частный дом в деревне Козино Щёлковского района, напали на мужчину и женщину, в результате чего мужчина погиб, а женщина госпитализирована, — передаёт текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что нападавшие планировали ограбить дом, однако наткнулись на хозяев. В настоящий момент они объявлены в розыск.