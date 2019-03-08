В США дочь экс-президента Узбекистана обвинили в мошенничестве

Прокуратура американского штата Нью-Йорк предъявила обвинения дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнаре и главе компании "МТС-Узбекистан" Бехзоду Ахмедову.

В документе, опубликованном на сайте ведомства, сказано, что власти страны обвиняют Ахмедова и Каримову в причастности к нелегальной схеме, с помощью которой последняя должна была получить 865 миллионов долларов.

Напомним, ранее стало известно, что компания МТС заключила мировое соглашение с Минюстом и Комиссией по ценным бумагам США и обязалась выплатить в рамках этого дела 850 миллионов долларов штрафа. Сама же Каримова в настоящий момент находится в колонии общего режима в Узбекистане.