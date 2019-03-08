"Каждый живёт своей жизнью". Собчак и Виторган официально расстались

Телеведущая Ксения Собчак и актёр Максим Виторган официально расстались. Об этом Собчак сообщила на своей странице в "Инстаграме".
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Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак Максим Виторган
Напомним, 21 января Виторган избил режиссёра Константина Богомолова, которому приписывают роман с Собчак. Позже режиссёр рассказал, что ждал нападения. Лайф публиковал видео драки.
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