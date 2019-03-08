"Каждый живёт своей жизнью". Собчак и Виторган официально расстались

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"Каждый живёт своей жизнью". Собчак и Виторган официально расстались

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Фото © instagram/mvitorgan

Телеведущая Ксения Собчак и актёр Максим Виторган официально расстались. Об этом Собчак сообщила на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, 21 января Виторган избил режиссёра Константина Богомолова, которому приписывают роман с Собчак. Позже режиссёр рассказал, что ждал нападения. Лайф публиковал видео драки.

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